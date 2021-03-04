Muğla'da toplu ulaşıma düzenleme! Artık o vatandaşlar da faydalanabilecek...

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için toplu taşıma kullanımı kısıtlandığı hatırlatıldı.

Yeni genelgeyle başlatılan "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre, 65 yas ve üzeri vatandaşlar ile 20 yas altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi yönünde karar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yas ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yas altı çocuklar ve gençlerimiz için ise 14.00-18.00 saatleri arasında İl genelinde bulunan Belediyemiz ve Belediyemiz denetimindeki tüm özel toplu taşıma araçlarından HES kodu entegreli seyahat kartları ile faydalanabileceklerdir. Ayrıca, örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma veya ders programını kapsayan belge ile belgelendirmeleri şartıyla, saat sınırlaması olmaksızın şehir içi toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerdir."