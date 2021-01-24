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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Muğla'da tedirgin eden görüntü! Deniz 40 metre çekildi

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Muğla'da tedirgin eden görüntü! Deniz 40 metre çekildi
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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı. 

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  • Tedirgin eden görüntü Deniz suyu 40 metre çekildi
  • Tedirgin eden görüntü Deniz suyu 40 metre çekildi
  • Tedirgin eden görüntü Deniz suyu 40 metre çekildi
  • Tedirgin eden görüntü Deniz suyu 40 metre çekildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.  

Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı. 

Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

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