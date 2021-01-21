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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Muğla'da tedirgin eden görüntü! Açıklama geldi

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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi.

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  • Muğlada deniz suyu 20 metre çekildi
  • Muğlada deniz suyu 20 metre çekildi
  • Muğlada deniz suyu 20 metre çekildi
  • Muğlada deniz suyu 20 metre çekildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi.

Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi.

Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.

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