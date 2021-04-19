MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza
GeriGündem Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza

Muğla ve 13 ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan tedbirlere uyulup, uyulmadığı jandarma tarafından denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 11 işletme ve 82 kişiye toplam 91 bin lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubundayken 'çok yüksek riskli' illerin bulunduğu kırmızı ile tanımlanan gruba geçen Muğla ve 13 ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı dinamik denetim gerçekleştirildi. 16-19 Nisan tarihleri arasındaki denetimlere, jandarmanın trafik, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve organize suçlarla mücadele birimlerinden toplam 461 personel katıldı. 1275 araç, 8 bin 318 kişi, 396 market, 81 berber ve kuaför,188 lokanta, 400 yeme ve içme sektöründe faaliyet gösteren işletme, 11 halı saha ve 118 konaklama tesisi denetlendi. Denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 11 işletme ve 82 kişiye toplam 91 bin lira para cezası kesildi. Dinamik ve şok denetimlerin Muğla ve 13 ilçesinde eş zamanlı olarak devam edeceği bildirildi.

Muğlada tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi