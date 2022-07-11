Muğla’da tatilde olan İmamoğlu: ‘Ekipleri yönettim’

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, gece boyunca İstanbul’da su baskınlarına neden olan sağanak yağmurla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Sosyal medyada gece boyu aktif olan İmamoğlu şöyle dedi: “İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3 bin 179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.”

Haberin Devamı

HUZURSUZLUK İSTEYENLER

Muğla’da ailesiyle tatil yapan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından ayrıca “Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor” mesajını paylaştı.