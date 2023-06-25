×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muğla’da takiple durdurulan kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Kaçak Göçmen#Polis
Muğla’da takiple durdurulan kamyonun kasasından 42 kaçak göçmen çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:32

Muğla’nın Milas ilçesinde, sürücüsü jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan kamyonunun kasasında 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler önceki gün saat 22.00 sıralarında Bafa yol kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphe üzerine bir kamyonun sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak kaçtı. Jandarmanın takip edip durdurduğu kamyonun kasasında 5'i Pakistan, 15'i Suriye, 21'i Afganistanlı olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan soruşturmada organizatör olduğu belirlenen M.B.G ve E.S.G. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Kaçak Göçmen#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler
Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota
Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir