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Muğla’da şoke eden olay: İş yerinde baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Fethiye#Aile Trajedisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:42

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba E.G. (37) ile çocukları H.G. (10) ve H.G. (6) ölü olarak bulundu. Ölüm nedenlerinin yapılacak adli incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla’da şoke eden olay: İş yerinde baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

Muğla’da şoke eden olay: İş yerinde baba ve iki çocuğu ölü bulundu

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla’da şoke eden olay: İş yerinde baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Muğla#Fethiye#Aile Trajedisi

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