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Muğla'da sokak ortasında kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! 3 ay uzaklaştırma kararı vardı...

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#Muğla#Menteşe #Kadın Cinayeti
Muğlada sokak ortasında kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü 3 ay uzaklaştırma kararı vardı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 14:34

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık (43) tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanan Senem Kıvrık (40), yaşamını yitirdi. Polis, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık’ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Muğla#Menteşe #Kadın Cinayeti

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