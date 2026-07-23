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Muğla’da sokak ortasında bıçaklı kavga! Birbirini yaralayan iki kişiden birinin durumu ağır

Güncelleme Tarihi:

#Ercan Göktaş#Çınar Agah Ersoy#Muğla Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 14:00

Muğla'nın Ula ilçesinde, sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy, kavganın büyümesi üzerine birbirlerini bıçakla yaraladı. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Muğla’da sokak ortasında bıçaklı kavga Birbirini yaralayan iki kişiden birinin durumu ağır

Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla’da sokak ortasında bıçaklı kavga Birbirini yaralayan iki kişiden birinin durumu ağır

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Ercan Göktaş#Çınar Agah Ersoy#Muğla Kavga

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