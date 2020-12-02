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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Muğla'da sis etkili oldu

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Muğla'da sis etkili oldu
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi zaman zaman 2 metreye kadar düştü.

Menteşe ilçesi güne sisle uyandı. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değiştiği sabah saatlerinden 09.30'a kadar etkili olan sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü gözlendi. Birçok kişi sisli havanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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