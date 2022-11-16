Muğla'da sahte içkiden ölüm şüphesi

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Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay ile arkadaşı Ahmet Barut B., dün akşam iddiaya göre sahte içki içti. Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti. Tumanbay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.

Ahmet Barut B.'nin ise evinde fenalaştığı belirtildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Batur B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.