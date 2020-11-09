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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Muğla'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 5 tutuklama

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Muğla'da sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 5 tutuklama
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MUĞLA'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. 23 zanlı emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise tutuklandı.

Muğlada sahte içki ve tarihi eser operasyonunda 5 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 22 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 litre sahte içki, 257 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 3 litre el yapımı viski, 3 litre el yapımı rakı, 3 gümrük kaçağı viski, alkol yapımında kullanılan aroma ve sıvılar, alkol yapımında kullanılan kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 100 paket puro, 5 kilogram bandrolsüz tütün, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, gümrük kaçağı çay, elektronik sigara, 8 parça tarihi eser, 7 sikke, 3 sahte çek, senet, 10 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 12 şarjör, 2 top güllesi, 126 fişek, 14 boş mermi kovanı ile bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü hakkında adli para cezası verilip serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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