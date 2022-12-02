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Muğla'da 'sahte içki' operasyonu: 6 gözaltı

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#Sahte İçki#Muğla#Operasyon
Muğlada sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 15:44

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 184 litre sahte içki ele geçirildi; 6 kişi de gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ortaca'nın Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan B.K., S.Ö., C.D., K.C., İ.E. ve A.A.'nın sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince şüphelilerin evlerine bu sabah operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; sahte olduğu belirlenen 184 litre içki, 50 litre etil alkol, 3 alkol damıtma cihazı, 100 litrelik damıtma bidonu, 1 alkol damıtma soğutma aparatı, 1 alkol kaynatma cihazı, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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#Sahte İçki#Muğla#Operasyon

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