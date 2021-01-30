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Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

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Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
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Muğla'da etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Muğlada sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.
İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

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