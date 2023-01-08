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Muğla'da polisten şok baskın! Evdeki manzara şaşırrtıEvi sigara fabrikası gibi

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#Muğla#Bodrum#Polis
Muğlada polisten şok baskın Evdeki manzara şaşırrtıEvi sigara fabrikası gibi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 17:38

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin sigara üretimi yapılan eve düzenlediği baskında, 19 bin 500 doldurulmuş makaron, 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 369 bin 600 boş makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri Torba Mahallesi'nde S.K. isimli şüphelinin kaçak sigara imal ettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, evinde sigara üretimi yapan şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 6 hava kompresörü, 19 bin 500 doldurulmuş makaron, 369 bin 600 boş makaron, 1112 adet TAPDK bandrolü, 80 kilogram açık tütün, 18 kilogram paket tütün, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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#Muğla#Bodrum#Polis

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