Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da PKK operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Pkk#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 20:49

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer ocaklarında çalışan ve PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer ocaklarında çalışan M.O. ile M.A.'nın PKK/KCK/YPG içerisinde Suriye'de geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.O. ile M.A., örgüte yardım yataklık ettiği değerlendirilen A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., M.A., H.O. ve A.A. tutuklandı,A.E.E.F. veM.E.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Pkk#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası