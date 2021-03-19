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Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Muğla'da paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

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Muğla'da paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir lokanta ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir lokantada uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adres ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi Y.D. emniyete götürüldü.

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