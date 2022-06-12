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Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

#Muğla#Trafik#Kaza
Muğlada otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Yüksel Yertürk (52) ile Sabri Bağcı (46) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Ortaca-Dalyan kara yolunda meydana geldi. Ortaca istikametinden Dalyan Mahallesi'ne giden Yüksel Yertürk yönetimindeki 48 RL 489 plakalı motosiklete, Tayfun Can Karakuş yönetimindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Yertürk ve arkasında yolcu olarak bulunan Sabri Bağcı yola savrulurken, otomobil de şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yertürk ile kasksız olduğu belirtilen Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Karakuş ile yanındaki Ramazan Ülker de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Trafik#Kaza

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