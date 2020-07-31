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Haber Giriş: 31.07.2020 - 20:21,Son Güncelleme:

Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’tan Bodrum’a doğru seyreden ve Kemikler kavşağından dönüş yapmak isteyen Celal A. kontrolündeki 48 ACV 51 otomobil ile Bayram D.’nin kontrolünde Bodrum’dan Milas’a doğru ilerleyen 48 S 3962 plakalı minibüs çarpıştı.Kazanın ardından olay yerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Milas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralı Celal A. itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minibüste bulunan 4 yolcu ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza nedeniyle Milas Bodrum karayolundaki trafik akışı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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