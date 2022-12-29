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Muğla'da otogarda menşei belirsiz 308 kilo et yakalandı

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#Muğla#Otogar#Hayvan Eti
Muğlada otogarda menşei belirsiz 308 kilo et yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 21:36

Muğla'nın Menteşe İlçesi otogarında menşei belirsiz 256 kilogram kanatlı havyan eti ile 52 kilo iç yağ ele geçirildi.

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Menteşe otogarına gelen şehirler arası bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda et bulunduğu ihbarı sonrası yolcu otobüsünde Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aram yapıldı. Aramada menşei belli olmayan 256 kilo kanatlı hayvan eti ve 52 kilo iç yağ olmak üzere toplam 308 kilo hayvansal ürün ele geçirildi.

Muğlada otogarda menşei belirsiz 308 kilo et yakalandı

Söz konusu ürünler Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından katı atık depolama tesisinde imha edildi. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılırken, ilgililere cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Muğlada otogarda menşei belirsiz 308 kilo et yakalandı

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#Muğla#Otogar#Hayvan Eti

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