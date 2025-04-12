Muğla'da ormanlara giriş 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı

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Muğla Valiliği’nde düzenlenen 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık toplantısında 2024'teki yangınlar değerlendirilerek alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları, görev yapacak personel, araç-gereçler, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve ilk müdahale süreleri gibi konular ele alındı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, personel ve ekipman durumu, erken uyarı ve ihbar sistemleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, koruyucu önlemler ile yangına ilk müdahale ve sonrasında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuşmasında, ormanların aynı zamanda yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi. İlin zengin orman varlığına sahip olduğunu belirten Akbıyık, "Bu zenginlik, büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Milli servetimiz ormanlarımızı korumak, olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak, iş birliği içerisinde hareket etmek ve vatandaşlarımızın duyarlılığı hayati önem taşıyor" dedi.

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Geçen yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Vali Akbıyık, tüm kurumlar, kolluk birimleri, yerel yönetimler, gönüllüler, özel sektör ve vatandaşların seferberlik ruhuyla topyekun hareket ederek mücadeleye destek verdiğini söyledi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Toplantıda yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların yanı sıra vatandaşları yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı. Buna göre, orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı yakmanın Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği yasak olduğu belirtildi. Bu konuda çiftçilerin eğitilmesi, kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 10 metrelik mineral toprağın açığa çıkarıldığı koruyucu şeritler oluşturulacağı, uygulamanın kaymakamlıklar ve tarım müdürlükleri tarafından takip edileceği bildirildi.

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Zeytinliklerde hasat sonrası anız yakılmaması ve teknik açıdan toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi için mahalle halkına eğitim verileceği, kırsalda biçerdöver gibi tarım araçlarıyla çalışanların, yanlarında en az 2 tonluk su tankeri ve 2 yangın söndürücü tüpü bulundurmalarının zorunlu olacağı ifade edildi. Yaz aylarında il dışından gelen arıcı ve çobanların kimlik tespitinin muhtarlar, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından yapılacağı, bu kişilere yangın eğitimi verileceği, ayrıca yanlarında en az 2 yangın söndürme tüpü bulundurmalarının sağlanacağı belirtildi. Yangın riski yüksek bölgelerde 1 Mayıs-30 Kasım'da ormanlara girişin yasaklanacağı, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin, orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracağı anlatıldı. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyeceği, caydırıcı devriye hizmetlerinin temmuz, ağustos aylarında daha yoğun yapılacağı ifade edildi. Orman köyleri ve turizm bölgelerinde havai fişek, paraşütlü dilek feneri gibi yangın riski oluşturan eğlence araçlarının kullanılmasına karşı mahalli idarelerce önlem alınacağı belirtildi.