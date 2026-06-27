Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Havadan ve karadan müdahale

Haberin Devamı

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.