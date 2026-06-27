Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Havadan ve karadan müdahale

AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 13:57
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
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Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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