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Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Havadan ve karadan müdahale

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orman Yangını#Yangınla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 13:57

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

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Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Muğlada orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yayıldı Havadan ve karadan müdahale

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#Muğla#Orman Yangını#Yangınla Mücadele

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