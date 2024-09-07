Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Haberin Devamı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menemen ilçesinde Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Haberin Devamı

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı.

Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.