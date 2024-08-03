Muğla'da orman yangını! Kontrol altına alındı

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Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINDA
Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri de destek verdi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.