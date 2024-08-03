×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Köyceğiz#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 11:58

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, orman yangın çıktı. Orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINDA

Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri de destek verdi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Köyceğiz#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!