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Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Muğla#Menteşe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 11:23

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

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#Orman Yangını#Muğla#Menteşe

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