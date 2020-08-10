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Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Muğla’da orman yangını çıktı

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Muğla’da orman yangını çıktı
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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

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