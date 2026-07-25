Muğla’da orman yangını: Alevlerle mücadele başladı

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Bölgeden gelen acil ihbarlar sonrasında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve ilgili kurumlar kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ayrıntılar Geliyor...