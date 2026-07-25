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Muğla’da orman yangını: Alevlerle mücadele başladı

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#Muğla#Orman Yangını#Yangınla Mücadele
Muğla’da orman yangını: Alevlerle mücadele başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 16:31

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti.

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Bölgeden gelen acil ihbarlar sonrasında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve ilgili kurumlar kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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#Muğla#Orman Yangını#Yangınla Mücadele

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