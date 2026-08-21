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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Muğla#Menteşe
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 12:36

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde  Çiftlik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangınına, 3 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 50 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu saat 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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#Orman Yangını#Muğla#Menteşe

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