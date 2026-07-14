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Muğla'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Muğla#Orman Yangını#Hava Ve Kara Operasyonu
Muğlada orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 17:07

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kavaklıdere'nin Kurucaova Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğlada orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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#Muğla#Orman Yangını#Hava Ve Kara Operasyonu

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