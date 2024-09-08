Muğla'da orman yangını

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Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ARI KOVANLARI YANDI

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü. Yakınlarına ait arı kovanlarının zarar görmesi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren mahalle sakini İsmail Tolga, "Sağım yapıyorduk, dumanları görünce bölgeyi terk ettik. Yakınlarımın arı kovanları yandı çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, yangında bir bağ evi ve çevresindeki zeytin ağaçları da zarar gördü.

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'6'SI UÇAK, 15'İ HELİKOPTER İLE 1 DENİZ ARACIMIZ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ'

Muğla'da Sarnıç Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 7'nci saatini geride bıraktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Akbıyık, "Orman yangını başladı. Orman Genel ve Bölge Müdürlüğümüzün tüm ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin itfaiye araçları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık, emniyet teşkilatımızın, jandarmamız yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. 21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civari çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, inşallah ekiplerimiz var gücüyle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii yangın geniş bir alanda. Bazı yerlerde ulaşım sorunu var. Rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdi. İnşallah durduracağız. Bu arada STK'larımız bölgede. Köylülerimiz bütün traktör ve arazözleriyle orman teşkilatımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza destek veriyor. İnşallah durduracağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı durdurulmaya çalışılıyor. Bazı yerlere gördüğünüz gibi ulaşılamıyor. İtfaiye ve arazözler geriden ve uzaktan su sıkmaya çalışıyor. Ama yukarıdan uçak ve helikopterlerimiz şu anda çalışıyorlar. Yangın Sarnıç köyümüze yakın ancak şu an itibariyle yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Olmaması için de gerekli tedbirleri aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, jandarmamız, ormancılarımız görevlendirildiler. Mevzilerin altında tedbirleri aldılar. Çıkış nedenini jandarmamız araştırıyor. Henüz net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Bölgede arıcılar var. Başka nedenle mi diye de şu anda araştırmamız devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane kovanların başında olan yapı yandı. Yanan kovanlar ve zeytinlikler de var. Şu an bunların miktarını söylemek biraz zor. Yarın inşallah kontrol altına alındıktan sonra bunların hepsi tespit edilecek, ortaya çıkarılacak. Gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor inşallah devam edeceklerini ümit ediyorum" dedi.

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BODRUM'DA GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER ARALIKSIZ SORTİ YAPIYOR

Bodrum'un Sarnıç Mahallesinde ormanda çıkan yangın 11’inci saatini geride bıraktı. Havanın kararmasının ardından hava unsurları normale dönerken, 2 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara unsurları alevlerle nefes mücadele içerisine girerken ekipler sarp arazilere tırmanarak yangının yayılımının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Yangına müdahale eden 1 orman işçisi dumandan etkilenip, ambulansa alınarak tedavi edildi.