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Muğla'da motosiklet kazasında genç çiftin kahreden ölümü

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#Muğla#Kaza#Trafik
Muğlada motosiklet kazasında genç çiftin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 13:30

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Berkcan Kaplan (25) ile yanındaki eşi Saliha Urlu Kaplan (20), hayatını kaybetti.

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Kaza, 19 Nisan saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, Berkcan Kaplan'ın kullandığı 48 ASZ 084 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, yola savrulan Kaplan ile yanındaki eşi Saliha Urlu Kaplan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Saliha Urlu Kaplan, bir özel hastaneye kaldırıldı. Berkcan Kaplan ise Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki yıllık evli, 1,5 yaşında çocukları olan Kaplan çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Ortaca'nın Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğlada motosiklet kazasında genç çiftin kahreden ölümü

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Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü pratisyen hekim K.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA

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#Muğla#Kaza#Trafik

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