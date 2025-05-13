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Muğla'da maymun yakalandı

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#Muğla#Ula#Maymun
Muğlada maymun yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 09:47

Muğla'da tasmasından sahipli olduğu ve kaçtığı sanılan bir maymun, birçok kişiyi peşine taktı. Jandarma ekipleri tarafından güçlükle yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

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Muğla'da Ula'nın Kızılağaç Mahallesi'nde, bir maymunun dolaştığını görenler, durumu mahalle muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Kısa zamanda maymunun bulunduğu bölgeye giden muhtar Keleş, aç olan hayvana muz vererek besledikten sonra jandarmaya bilgi verdi.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre peşinden koştukları maymunu yakalayıp, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Maymunun kafesinden kaçtığı ve tasmasından sahipli olduğu düşünüldüğü bildirildi. Maymunun sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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#Muğla#Ula#Maymun

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