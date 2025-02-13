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Muğla'da marinada motoryatta yangın

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#Marmaris#Muğla#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 17:36

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir özel marinada bağlı 'Nefes 16' isimli motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

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Yalancıboğaz mevkisindeki özel bir marinada bağlı 'Nefes 16' isimli 15 metrelik motoryatta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğlada marinada motoryatta yangın
İçinde kimse bulunmadığı öğrenilen motoryat, alevlerin diğer teknelere de sıçramaması için marinadan çıkarılıp, açığa alındı. Alevler, yarım saatte söndürülürken, teknede büyük oranda hasar oluştu.
Muğlada marinada motoryatta yangın

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Muğlada marinada motoryatta yangın


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#Marmaris#Muğla#Yangın

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