Muğla'da kuvvetli yağış! Her yer göle döndü, hayvanlar öldü

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Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.