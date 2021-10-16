Muğla'da kuvvetli yağış! Her yer göle döndü, hayvanlar öldü

Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.
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