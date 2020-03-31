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Cavit AKGÜN- Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

Muğla'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu

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Muğla'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu
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MUĞLA girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla- Aydın yolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Muğla ve Menteşe emniyet müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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