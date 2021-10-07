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Muğla’da korkutan yangın: 500 dönüm kül oldu

#Muğla#Yangın#Dalaman
Muğla’da korkutan yangın: 500 dönüm kül oldu

Önceki gece Muğla’da bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 500 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Sıradere mevkisindeki ormanlık alanda önceki gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahale edildi. Dün havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopterle de havadan destek verildi. Alevler 11 saatlik mücadelenin sonunda dün 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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#Muğla#Yangın#Dalaman