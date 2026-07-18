Muğla’da korkunç olay! Balkonda uyurken düşüp öldü

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Olay, sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda uyuyan Dursun Kaya, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek balkondan düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.