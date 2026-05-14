×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da korkunç kaza! Çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Polis
Muğlada korkunç kaza Çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 18:32

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaşamını yitirdi, Rus uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

İçmeler Mahallesi Asparan Caddesi'nde Murat Ercan (26) idaresindeki 03 AGV 876 plakalı motosiklet, Gölenye Barbaros Caddesi'nden Asparan Kavşağı istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ömer İrksarı'nın (29) kullandığı 34 FME 374 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler Ercan ve İrksarı, olay yerinde hayatını kaybetti.

RUS UYRUKLU KADIN AĞIR YARALANDI

Kazada, 03 AGV 876 plakalı motosiklette bulunan Rus uyruklu Angelina Ishkildina (22) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Marmaris'teki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edildi.​​​​​​​

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Marmaris#Polis

BAKMADAN GEÇME!