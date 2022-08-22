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Muğla'da korkunç kaza! 4 ölü, 3 yaralı

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#Kamyon#Otomobil#Trafik Kazası
Muğlada korkunç kaza 4 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 03:16

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza Fethiye-Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi. Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Kazada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ile 3 kişi hayatını kaybetti.

Muğlada korkunç kaza 4 ölü, 3 yaralı



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekipler tarafından alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.

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#Kamyon#Otomobil#Trafik Kazası

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