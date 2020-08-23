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AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 21:01 | Son Güncelleme:

Muğla'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

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Muğla'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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