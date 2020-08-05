Muğla'da korkunç kaza! 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Dalaman Kapukargın Mahallesi'nde meydana geldi. Dalaman Havalimanı'ndan turist kafilesi alan Samet Y. yönetimindeki 07 AFH 599 plakalı yolcu minibüsüyle 48 VG 797 plakalı Mustafa Varan'ın kullandığı otomobil, Kapukargın Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Varan (57) hayatını kaybetti, yanındaki eşi de ağır, 10 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 yaralı sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.