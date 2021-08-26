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GeriGündem Muğla'da korkunç cinayet! Annesini önce boğdu, sonra bıçakladı
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Gündem
Mehmet ÇİL/DHA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Muğla'da korkunç cinayet! Annesini önce boğdu, sonra bıçakladı

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Muğla'nın Datça ilçesinde Hasan Oben Pullu (29) çıkan tartışmanın ardından annesi Atiye Pullu'yu (54) önce boğdu daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Annesinin cesedinin başında bekleyen Pullu, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu, iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran Hasan Oben Pullu, önce boğmaya çalıştı. Ardından, baygınlık geçiren annesini mutfaktan aldığı bıçak ile 15 yerinden yaraladı. Hava almak için yürüyüşe çıkan baba Mustafa Pullu, eve döndüğünde mutfakta eşi Atiye Pullu'yu kanlar içerisinde, oğlunu ise salonda otururken buldu.

Muğlada korkunç cinayet Annesini önce boğdu, sonra bıçakladı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından PTT'den emekli Atiye Pullu'nun cesedi otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğlada korkunç cinayet Annesini önce boğdu, sonra bıçakladı

EVDE BEKLEDİ

Annesini boğduktan ve 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu ise olay yerinden ayrılmadı. Pullu, eve gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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