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Muğla'da kayıp olarak aranıyordu! Mustafa Berkay'dan acı haber

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#Muğla#Kayıp#AFAD
Muğlada kayıp olarak aranıyordu Mustafa Berkaydan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 13:33

Muğla'nın Ula ilçesi ilçesinde kendisinden 72 saattir haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için AFAD, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mustafa Berkay Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Çırak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Muğla#Kayıp#AFAD

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