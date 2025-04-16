Muğla'da kayıp olarak aranıyordu! Mustafa Berkay'dan acı haber

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Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mustafa Berkay Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Çırak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)