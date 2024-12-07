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Muğla'da kayıp olarak aranıyordu! Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

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#Muğla#Kayıp#Cinayet
Muğlada kayıp olarak aranıyordu Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 17:01

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Erdoğan Bozkurt'un öldürüldüğü yapılan bir ihbarla 19 yıl sonra ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 5 kişi tutuklanırken, Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 53 yaşındaki Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı.

Muğlada kayıp olarak aranıyordu Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğlada kayıp olarak aranıyordu Korkunç gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı

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#Muğla#Kayıp#Cinayet

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