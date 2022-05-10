Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Muğla'da kayıp alzheimer hastası 6 gündür her yerde aranıyor

#Muğla#Milas#Kayıp
Muğlada kayıp alzheimer hastası 6 gündür her yerde aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Aydın il sırına yakın olan kırsal mahallede 6 gün önce kaybolan alzheimer hastası 82 yaşındaki Mehmet Arkan için Aydın'da da arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Milas'a bağlı kırsal Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Arkan, 4 Mayıs Çarşamba günü ayrıldığı evine geri dönmedi. Arkan'ın sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler en son Aydın il sınırında bulunan ormanlık alan çevresinde görülen yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Arkan'ın kaybolduğu bölgenin iki ilin sınırında yer alması nedeniyle Aydın AFAD ekiplerinden destek istendi.

Aydın AFAD Müdürlüğü ekipleri de 1 arama kurtarma aracı ve 3 arama kurtarma teknisyeni ile bölgeye ulaşarak Karpuzlu ilçesinin kırsal kesimlerinde arama çalışması başlatırken, Arkan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Milas#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık