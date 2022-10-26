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Muğla'da kaybolan 14 yaşındaki Kumsal Eker, Tarsus'ta aranıyor

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#Mersin#Tarsus#Polis
Muğlada kaybolan 14 yaşındaki Kumsal Eker, Tarsusta aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 12:45

MUĞLA'daki evlerinden bir hafta önce ayrıldıktan sonra haber alınamayan Kumsal Eker (14), sosyal medyadan tanıştığı gencin yaşadığı Mersin'in Tarsus ilçesinde aranıyor.

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Muğla'da, bir hafta önce evlerinden çıkan Kumsal Eker, geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, arama çalışması başlattı. Eker'in en son sosyal medya üzerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan bir gençle tanıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Tarsus'ta da arama çalışması başlatıldı. İddialar üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumsal ile görüştüğü iddia edilen gencin ifadesine başvurdu. İsmi açıklanmayan genç, Kumsalı'ın kaybolmasıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

​HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUM

Kızının hayatından endişe eden Hatice Eker (41), "Görenlerin insanlık namına polisi aramalarını istiyorum. Kızımın yaşı çok küçük, bir hevesle tanıştığı kişi tarafından da tutulduğunu düşünüyorum" dedi.

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#Mersin#Tarsus#Polis

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