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Muğla’da kavga anı kamerada! İngiliz çift restoranda birbirine girdi

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#Muğla#İngiliz Çift#Kavga
Muğla’da kavga anı kamerada İngiliz çift restoranda birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 13:37

Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

Muğla’da kavga anı kamerada İngiliz çift restoranda birbirine girdi

ANNLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTILAR

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Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

Muğla’da kavga anı kamerada İngiliz çift restoranda birbirine girdi

OTELLERİNE DÖNDÜLER

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

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#Muğla#İngiliz Çift#Kavga

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