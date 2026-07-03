Muğla’da kavga anı kamerada! İngiliz çift restoranda birbirine girdi

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Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

ANNLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTILAR

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Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

OTELLERİNE DÖNDÜLER

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

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