Muğla’da kavga anı kamerada! İngiliz çift restoranda birbirine girdi

Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Haberin Devamı
Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.
ANNLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTILAR
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.
OTELLERİNE DÖNDÜLER
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.