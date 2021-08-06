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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

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Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Muğla'da Milas-Yatağan kara yolunun vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Milas-Yatağan kara yolunun sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddialarıyla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit' suçlarından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edildiği kaydedildi.

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