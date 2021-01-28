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Gündem
Aykut KURT/ Selçuk AKBAŞ-MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Muğla'da kar sevinci

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Muğla'da kar sevinci
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MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın yüksek bölgelerdeki yerleşim alanlarında kar sevinci yaşandı. Bodrum, Milas ile Menteşe ilçelerinde etkili olan kar yağışını vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Muğla’nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, çatılar, otomobiller ve ağaçlar karla kaplandı. Milas Alatepe ile Bodrum’un Mazı Mahallesi’nde yağan kar, Gökova Körfezi'nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Muğla ve çevresinde etkili olan kar ve dolu yağışı,  trafikte ise sürücüler zor anlar yaşattı. Meteoroloji, bölgede bir hafta süreyle parçalı bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi.

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