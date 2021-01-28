Muğla'da kar sevinci

Muğla'nın yüksek bölgelerdeki yerleşim alanlarında kar sevinci yaşandı. Bodrum, Milas ile Menteşe ilçelerinde etkili olan kar yağışını vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.



Muğla’nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, çatılar, otomobiller ve ağaçlar karla kaplandı. Milas Alatepe ile Bodrum’un Mazı Mahallesi’nde yağan kar, Gökova Körfezi'nde eşsiz görüntüler oluşturdu.



METEOROLOJİDEN UYARI



Muğla ve çevresinde etkili olan kar ve dolu yağışı, trafikte ise sürücüler zor anlar yaşattı. Meteoroloji, bölgede bir hafta süreyle parçalı bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi.