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Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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#Muğla#Yatağan#Mustafa Sercan Gürses
Muğlada kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 00:35

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı’nda meydana geldi. Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki 65 AAB 068 plakalı otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya’nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Muğlada kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ebubekir Öztürk ile yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk’ün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

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#Muğla#Yatağan#Mustafa Sercan Gürses

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